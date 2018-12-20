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Украинцам рассказали, что делать, если донимают телефонные мошенники

STYLERЖизнь    20.12.2018 - 09:53
Украинцам рассказали, что делать, если донимают телефонные мошенники
Коллаж РБК-Украина

Вычислить и наказать подобного рода аферистов практически невозможно

Аферисты все чаще обманывают доверчивых украинцев. Некоторые пытаются продать диетические добавки вместо таблеток, но есть и другие способы. По некоторым данным, в 2017 г. году злоумышленники с помощью звонков и СМС–сообщений украли со счетов украинцев более 275 млн грн. Об этом информирует Сегодня.

Телефонных мошенников, которые выманивают реквизиты карты по телефону, в Украине становится все больше и самое ужасное, что вычислить и наказать подобного рода злоумышленников практически невозможно.

"К сожалению мошенники и коллекторы используют одни и те же принципы психического давления: постоянные звонки, угрозы, разглашение личных данных лица. Само по себе психологическое давление по Уголовному кодексу не является самостоятельным составом преступления, но в некоторых случаях может быть составляющей частью других преступлений – например, вымогательства", - поясняет адвокат объединения "КФ "ДОМИНАНТА" Алексей Ющенко.

По словам эксперта, потерпевший может подать заявление в полицию, если его шантажируют, однако правоохранительные органы могут отказаться расследовать такое дело, поскольку есть более серьезные преступления.

Отмечается, что в случае звонков с угрозами самый лучший вариант - это перестать брать трубку. Можно игнорировать мошенников либо внести контакт в "черный список".

Напомним, что в Киеве раскрыли новый вид мошенничества. Двое неизвестных мужчин пытались проникнуть в квартиры жильцов с целью ограбления, предлагая бесплатно поставить окна.

Мы писали, как аферисты выманивают деньги у пенсионеров. Жертвами аферы ставали пожилые люди, которым под видом медикаментов по баснословным ценам продавали диетические добавки. 

Ранее юрист рассказал, как не попасть на крючок коллекторов. Если беспокоят коллекторы, прежде всего надо вызывать полицию и писать заявление, чтобы это было зафиксировано.

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