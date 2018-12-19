Бесплатная установка окон: в Киеве раскрыли новый вид мошенничества

Фото: Коллаж РБК-Украина

Пользователи отметили, что у одного из аферистов знакомое лицо

В Киеве в микрорайоне Теремки двое неизвестных мужчин пытались проникнуть в квартиры жильцов с целью ограбления, предлагая бесплатно поставить окна. Об этом информирует Киев Оперативный в Facebook.

Мошенники орудовали в многоэтажках на улице Смолича. Однако их план быстро рассекретили. Лица аферистов были запечатлены на камерах наблюдения и обнародованы в сообществе.

"Пытались под любым предлогом проникнуть в квартиру. Один из них говорит, что проводит соцопрос. Другой говорит, что в квартире проживает льготник и предлагает бесплатно поставить металлопластиковые окна и так далее", - указано в сообшении.

Скриншот поста: (facebook.com/KyivOperativ)

Некоторые из пользователей отметили, что один из злоумышленников им знаком и ранее уже был замечен в подобных аферах:

"У этого, слева, лицо знакомое. Уже бывал на фото, встречался мне", - написал один из комментаторов.

Скриншот комментариев: (facebook.com/KyivOperativ)

Мы писали, как аферисты выманивают деньги у пенсионеров. Жертвами аферы ставали пожилые люди, которым под видом медикаментов по баснословным ценам продавали диетические добавки.

Мы сообщали, как аферисты разводят украинцев в канун праздников. Одним из самых популярных способов "развода" является сдача в аренду несуществующей недвижимости. Иногда аферисты по приезду постояльцев по спекулятивным ценам сдают жилье со словами, мол, из арендованного помещения предыдущие жильцы не съехали.

Напомним, что юрист рассказал, как не попасть на крючок коллекторов. Если беспокоят коллекторы, прежде всего надо вызывать полицию и писать заявление, чтобы это было зафиксировано.