ru
ua
News
News
Новини України
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Вибори 2019
Новини компаній
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Афіша
Зірки
Стиль і мода
Краса і здоров'я
Подорожі
Їжа
Дозвілля
Кіно
Серіали
ТВ-шоу
Гороскоп
Приколи
IT та Технології
Styler
Styler
Styler
Персона
Життя
Події
Війна
Потрібна допомога
Наука і техніка
Авто
Курйози
Тварини
Спорт
Наші автори
Статті

Безкоштовна установка вікон: у Києві розкрили новий вид шахрайства

STYLERЖиття    19.12.2018 - 12:09
Безкоштовна установка вікон: у Києві розкрили новий вид шахрайства
Фото: Колаж РБК-Україна

Користувачі відзначили, що в одного з аферистів знайоме обличчя

У Києві у мікрорайоні Теремки двоє невідомих чоловіків намагалися проникнути в квартири мешканців з метою пограбування, пропонуючи безкоштовно поставити вікна. Про це інформує Київ Оперативний у Facebook.

Шахраї орудували в багатоповерхівках на вулиці Смолича. Проте їх план швидко розсекретили. Особи аферистів були відображені на камерах спостереження і оприлюднені у співтоваристві.

"Намагалися під будь-яким приводом проникнути в квартиру. Один з них говорить, що проводить соцопитування. Інший каже, що в квартирі проживає пільговик і пропонує безкоштовно поставити металопластикові вікна і так далі", - зазначено в повідомленні.

Безкоштовна установка вікон: у Києві розкрили новий вид шахрайстваСкріншот поста: (facebook.com/KyivOperativ)

Деякі з користувачів зазначили, що один із зловмисників їм знайомий і раніше вже був помічений у подібних діях:

"Зліва обличчя знайоме. Вже бував на фото, зустрічався мені", - написав один з коментаторів.

Безкоштовна установка вікон: у Києві розкрили новий вид шахрайства

Скріншот коментарів: (facebook.com/KyivOperativ)

Ми писали, як аферисти виманюють гроші у пенсіонерів. Жертвами афери ставали літні люди, яким під виглядом медикаментів за нечуваними цінами продавали дієтичні добавки.

Ми повідомляли, як аферисти розводять українців напередодні свят. Одним з найбільш популярних способів "розводу" є здача в оренду неіснуючої нерухомості. Іноді аферисти по приїзду постояльців за спекулятивними цінами здають житло зі словами, мовляв, з орендованого приміщення попередні мешканці не з'їхали.

Нагадаємо, що юрист розповів, як не потрапити на гачок колекторів. Якщо турбують колектори, насамперед треба викликати поліцію і писати заяву, щоб це було зафіксовано.

Торгівля на "біржі": як українці віддають десятки тисяч доларів шахраям У Запорізькій області студентка обікрала власницю квартири за наказом коханого
Новини України мошенник
Новини партнерів
Lite
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся