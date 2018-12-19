Безкоштовна установка вікон: у Києві розкрили новий вид шахрайства

Фото: Колаж РБК-Україна

Користувачі відзначили, що в одного з аферистів знайоме обличчя

У Києві у мікрорайоні Теремки двоє невідомих чоловіків намагалися проникнути в квартири мешканців з метою пограбування, пропонуючи безкоштовно поставити вікна. Про це інформує Київ Оперативний у Facebook.

Шахраї орудували в багатоповерхівках на вулиці Смолича. Проте їх план швидко розсекретили. Особи аферистів були відображені на камерах спостереження і оприлюднені у співтоваристві.

"Намагалися під будь-яким приводом проникнути в квартиру. Один з них говорить, що проводить соцопитування. Інший каже, що в квартирі проживає пільговик і пропонує безкоштовно поставити металопластикові вікна і так далі", - зазначено в повідомленні.

Скріншот поста: (facebook.com/KyivOperativ)

Деякі з користувачів зазначили, що один із зловмисників їм знайомий і раніше вже був помічений у подібних діях:

"Зліва обличчя знайоме. Вже бував на фото, зустрічався мені", - написав один з коментаторів.

Скріншот коментарів: (facebook.com/KyivOperativ)

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