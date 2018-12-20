Українцям розповіли, що робити, якщо дошкуляють телефонні шахраї

Колаж РБК-Україна

Знайти і покарати такого роду аферистів практично неможливо

Аферисти все частіше дурять довірливих українців. Деякі намагаються продати дієтичні добавки замість пігулок, але є й інші способи. За деякими даними, в 2017 році зловмисники за допомогою дзвінків і СМС–повідомлень вкрали з рахунків українців понад 275 млн грн. Про це інформує Сьогодні.

Телефонних шахраїв, які виманюють реквізити картки по телефону, в Україні стає все більше і найжахливіше, що знайти і покарати такого роду зловмисників практично неможливо.

"На жаль шахраї і колектори використовують одні і ті ж принципи психічного тиску: постійні дзвінки, погрози, розголошення особистих даних особи. Саме по собі психологічний тиск за Кримінальним кодексом не є самостійним складом злочину, але в деяких випадках може бути складовою частиною інших злочинів (наприклад, вимагання)", - пояснює адвокат об'єднання "КФ "ДОМІНАНТА" Олексій Ющенко.

За словами експерта, потерпілий може подати заяву в поліцію, якщо його шантажують, однак правоохоронні органи можуть відмовитися розслідувати таку справу, оскільки є більш серйозні злочини.

Наголошується, що в разі дзвінків з погрозами найкращий варіант - це перестати брати трубку. Можна ігнорувати шахраїв або внести контакт в "чорний список".

Нагадаємо, що у Києві розкрили новий вид шахрайства. Двоє невідомих чоловіків намагалися проникнути в квартири мешканців з метою пограбування, пропонуючи безкоштовно поставити вікна.

Ми писали, як аферисти виманюють гроші у пенсіонерів. Жертвами афери ставали літні люди, яким під виглядом медикаментів за нечуваними цінами продавали дієтичні добавки.

Раніше юрист розповів, як не потрапити на гачок колекторів. Якщо турбують колектори, насамперед треба викликати поліцію і писати заяву, щоб це було зафіксовано.