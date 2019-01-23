Украинцам продают скидки на коммунальные тарифы

Коллаж РБК-Украина

Мошенники под видом сотрудников ПАО "Черкассыоблэнерго" обворовывают людей

Мошенники придумали новый способ для выманивания денег. Так, аферисты ходят по домам потребителей и под видом сотрудников ПАО "Черкассыоблэнерго", предлагают "липовые" скидки на электроэнергию. Пресс-служба компании предостерегает украинцев об опасности и просит не вестись на мошенников.

"Работники ПАО "Черкассыоблэнерго" никакого отношения к ценообразованию на электроэнергию не имеют. Поэтому сотрудники Общества не имеют права и не предлагают потребителям купонов на скидки, акции на цены на электроэнергию, любые товары или услуги и тому подобное", - сказал директор по безопасности ОАО "Черкассыоблэнерго" Александр Федотов.

Также он отметил, что зачастую потребителей посещают контроллеры - чтобы снять показания счетчика или проверить его техническое состояние. А чтобы разоблачить злоумышленника, украинцам советуют всегда просить у представителя Общества удостоверение.

Напомним, что СБУ разоблачила в Донецкой области группировку вымогателей. Угрожая физической расправой, бандиты заставляли коммерсанта оплатить "долг" в размере 13 тыс. долларов. После "просрочки" платежа злоумышленники совершили поджог транспортных средств и жилья потерпевшего, в результате чего пострадали его родственники.

Мы писали, что в сети рассказали о новом способе аферы. Так, в Киеве мошенники "провели" таксиста.

Ранее мы сообщали об афере, жертвами которой стали пенсионеры - им под видом медикаментов по баснословным ценам продавали диетические добавки.

А также о том, что делать, если донимают телефонные мошенники.

По словам эксперта, потерпевший может подать заявление в полицию, если его шантажируют, однако правоохранительные органы могут отказаться расследовать такое дело, поскольку есть более серьезные преступления.