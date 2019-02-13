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Нужно пропихивать: Потап стал жертвой аферистов

STYLERПерсоны    13.02.2019 - 12:14
Нужно пропихивать: Потап стал жертвой аферистов
Коллаж РБК-Украина

Мошенник выманивал деньги у начинающих артистов

Украинский рэпер и продюсер Потап, который ранее озадачил сеть дерзкой провокацией, стал жертвой своей популярности. В Facebook зарегистрировался мошенник под видом Алексея Потапенко, выманивая деньги у наивных украинцев. Об этом в социальной сети пишут MOZGI.

Аферист создал фейковую страницу и выманивал деньги у начинающих артистов, предлагая им услуги пиара. Просил всего лишь три тысячи гривен с клиента. Коллеги исполнителя даже предоставили переписку с псевдо-Потапом.

Нужно пропихивать: Потап стал жертвой аферистов

Фото: (facebook.com/MOZGIband)

"Внимание! Фейк! Будьте осторожны, это ненастоящая страничка Потапа (Алексея Потапенко). Не верьте каким-либо сообщениям или предложениям от этого пользователя!" - написано в посте.

Нужно пропихивать: Потап стал жертвой аферистовФото: (facebook.com/MOZGIband)

К слову, на данный момент фейковая страница уже заблокирована. Однако пользователей предостерегают от подобных случаев и советуют относиться с осторожностью к заманчивым предложениям от таких "знаменитостей".

Мы писали, подопечная Потапа и его экс-коллега по дуэту Настя Каменских эмоционально поблагодарила его за причастность к своему новому музыкальному достижению.

Кстати, поклонники давно подозревают о романе Насти Каменских и Алексея Потапенко. Они даже умудрились рассмотреть на пальце певицы кольцо, и тут же предположили, что ее избранником стал ни кто иной, как Потап.

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