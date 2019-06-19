Автомобили ЗАЗ, о которых знают немногие

Элегантность и концептуальность

Еще в 1960-х годах украинские дизайнеры могли приятно удивить своих западных коллег. Проблема была разве что в том, что пока Ford, Cadillac и Buick представляли свои автомобили публике, на заводах ЗАЗ копились лишь рисунки и макеты будущего транспорта. Многие ретро-картинки были опубликованы совсем недавно. Самое интересное хранится в архивах Леонида Левита. Благо, дизайнер ЗАЗ с удовольствием делится историческими фотографиями.

Автомобиль ЗАЗ

К несчастью, концептуальные автомобили, среди которых есть даже элегантные кабриолеты, в чем-то похожие на старые Chevrolet Impala и Cadillac Eldorado, не увидели свет. На фоне других советских автомобилей они выделились бы всем: стремительными очертаниями кузова, решетками радиаторов, хвостовыми плавниками на элегантных задних крыльях, кабинами типа "аквариум". Впрочем, некоторые решения дизайнеров можно было видеть в намного более простых, но зато серийных автомобилях.

Путешествие в Великобританию

Принято считать, что завод ЗАЗ был создан еще в 1863 году. Изначально он выпускал соломорезки и детали ветряных мельниц, однако уже к началу 20 века перешел на производство моторов. Еще позже на заводе начали собирать комбайны, тракторы и прочую сельхозтехнику. Переломными стали 60-е годы, когда на заводе началась сборка легковых автомобилей. Вскоре он стал одним из крупнейших на советском пространстве производителем автомобилей. О результатах работы предприятия знали и вдалеке от Запорожья.

Автомобиль ЗАЗ

Автосалон British International Motor Show, осень 1968 года. Это событие особенно интересно тем, что на автосалон попал автомобиль ЗАЗ-966В. Многих может удивить тот факт, что автомобили запорожской сборки поставлялись на экспорт, причем многие – в Англию, Бельгию и Германию. Наследником английского ЗАЗа с фотографии стала модель 968, которая имела множество вариантов исполнения. Одни автомобили шли на экспорт, а за руль других смогли сесть местные водителями. Кстати, ЗАЗ-966В комплектовался самыми разными двигателями, однако большинство автомобилей на экспорт могло иметь под капотом что-то из:

МеМЗ 30, 40 л.с. Считается "родным" мотором; Двигатель Renault. Его объем составлял 956 л.с.

Автомобили со вторым двигателем также поставлялись в Бельгию и имели название "Ялта 1000". Все поставляемые за границу "запорожцы" имели заднемоторную компоновку, бензиновый отопитель салона, независимую подвеску. Различными могли быть разве что моторы и некоторые аксессуары. Дизайн автомобилей ЗАЗ во многом являлся собранием элементов разных моделей того времени, однако над экстерьером транспорта для заграницы работали довольно серьезно.

Автомобиль для одного

Перенесемся немного вперед. В 90-х годах запорожское предприятие активно работало над сборкой автомобилей по заказу сторонних фирм. Одна такая фирма из города Днепр заказала пикап на базе Таврии. Это должен был быть пляжный кроссовер. Вообще, автомобили ЗАЗ в те годы были крайне востребованы. Цена, простота в ремонте и весьма современный по тогдашним меркам дизайн – все это располагало к себе десятки тысяч автолюбителей. К тому же, запчасти на ЗАЗ приятно удивляли своей ценой и доступностью. А из приятного: на базе Таврии можно было создать интересные вещи. Что касается кроссовера от запорожского автомобилестроительного, то вот что о нем известно:

Увеличенный до 195 миллиметров клиренс;

Дополнительная оптика;

Шины 195/65 R14;

Двигатель от ВАЗ-2108;

Наличие кенгурятника.

Такой транспорт вполне мог бы выйти на рынок и наделать там немало шуму, однако этого попросту не случилось. Дело в том, что пляжный кроссовер был выпущен всего в одном экземпляре и явно не планировался для серии. О существовании столь интересного автомобиля стало известно совсем недавно. Как и в случае концептов и макетов, фотографии редкого транспорта появились уже после или незадолго до того, как ЗАЗ начал терпеть самые серьезные финансовые неудачи за свою историю. Интересный факт: внедорожный "запорожец" пытались сделать еще очень давно, однако ни один такой автомобиль не смог выйти в серию.