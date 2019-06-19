Автомобілі ЗАЗ, про які мало хто знає

Елегантність і концептуальність

Ще в 1960-х роках українські дизайнери могли приємно здивувати своїх західних колег. Проблема була хіба що в тому, що поки Ford, Cadillac і Buick представляли свої автомобілі публіці, на заводах ЗАЗ накопичувалися лише малюнки і макети майбутнього транспорту. Багато ретро-малюнків було опубліковано нещодавно. Найцікавіше зберігається в архівах Леоніда Левіта. Дизайнер ЗАЗ із задоволенням ділиться історичними фотографіями.

Автомобіль ЗАЗ

На жаль, концептуальні автомобілі, серед яких є навіть елегантні кабріолети, у чомусь схожі на старі Chevrolet Impala і Cadillac Eldorado, не так и залишились концептами. На тлі інших радянських автомобілів вони могли відрізнитися усім: стрімкими обрисами кузова, решітками радіаторів, хвостовими плавниками на елегантних задніх крилах, кабінами типу "акваріум". Втім, деякі рішення дизайнерів можна було бачити в більш простих серійних автомобілях.

Подорож до Великобританії

Прийнято вважати, що завод ЗАЗ був створений ще в 1863 році. Спочатку він випускав січкарні і деталі вітряних млинів, проте вже на початку 20 століття перейшов на виробництво моторів. Ще пізніше на заводі почали збирати комбайни, трактори та іншу сільгосптехніку. Переломними стали 60-ті роки, коли на заводі почалась збірка легкових автомобілів. Незабаром він став одним з найбільших на радянському просторі виробником авто. Про результати роботи підприємства знали і далеко від Запоріжжя.

Автомобіль ЗАЗ

Автосалон British International Motor Show, осінь 1968 року. Ця подія особливо цікава тим, що на автосалон потрапив автомобіль ЗАЗ-966В. Багатьох може здивувати той факт, що автомобілі запорізької збірки поставлялися на експорт, причому багато - в Англію, Бельгію та Німеччину. Спадкоємицею англійського ЗАЗу з фотографії стала модель 968, яка мала безліч варіантів виконання. Одні автомобілі йшли на експорт, а за кермо інших змогли сісти місцеві водії. До речі, ЗАЗ-966В комплектувався різними двигунами, однак більшість моделей на експорт могло мати під капотом щось з:

МеМЗ 30, 40 к.с. Вважається "рідним" мотором; Двигун Renault. Його обсяг становив 956 к.с.

Автомобілі з другим двигуном також поставляли в Бельгію і мали назву "Ялта 1000". "Запорожці", що поставлялися за кордон, мали задньомоторне компонування, бензиновий опалювач салону, незалежну підвіску. Різними могли бути хіба що мотори і деякі аксесуари. Дизайн автомобілів ЗАЗ збирав у собі елементи різних моделей того часу, проте над екстер'єром транспорту для закордону працювали досить серйозно.

Автомобіль для одного

Рушимо трохи вперед. У 90-х роках запорізьке підприємство активно працювало над збіркою автомобілів на замовлення сторонніх фірм. Одна така фірма з міста Дніпро замовила пікап на базі Таврії. Це повинен був бути пляжний кросовер. Взагалі, автомобілі ЗАЗ в ті роки були вкрай затребувані. Ціна, простота в ремонті і вельми сучасний за тодішніми мірками дизайн - все це було до вподоби десяткам тисяч автолюбителів. До того ж, запчастини на ЗАЗ приємно дивували своєю ціною і доступністю. Й ще з приємного: на базі Таврії можна було створити цікаві речі. Що стосується кросовера від запорізького автомобілебудівного, то ось що про нього відомо:

Збільшений до 195 міліметрів кліренс;

Додаткова оптика;

195/65 R14;

Двигун від ВАЗ-2108;

Наявність кенгурятника.

Такий транспорт міг би вийти на ринок і наробити там чимало шуму, проте цього просто не трапилося. Справа в тому, що пляжний кросовер був випущений всього в одному екземплярі і явно не планувався для серії. Про існування такого цікавого автомобіля стало відомо зовсім недавно. Як і в разі концептів і макетів, фотографії рідкісного транспорту з'явилися вже після або незадовго до того, як ЗАЗ почав терпіти найсерйозніші фінансові невдачі за свою історію. Цікавий факт: позашляховий "запорожець" намагалися зробити ще дуже давно, проте жоден такий автомобіль не зміг вийти в серію.