Серьезное нарушение: почему "евробляхеров" не штрафует полиция

Евробляхеры Украины не торопятся узаконивать свои авто, ведь их за это не штрафуют. Оказывается, между полицией и владельцами авто действует неформальное соглашение о том, что до принятия новых законов полиция не будет накладывать штрафы.

Еще в 2019 году участники общественной организации "Автоевросила" устроили акцию под стенами правительства с требованием рассмотреть два законопроекта - относительно упрощения условий ввоза на таможенную территорию Украины транспортных средств и проект Закона о внесении изменений в Таможенный кодекс Украины относительно временного приостановления применения штрафных санкций за нарушение порядка ввоза транспортных средств на таможенную территорию Украины.

Уже прошло почти полгода, но законопроекты № 2342 и №2345 до сих пор имеют статус "Предоставлено для ознакомления". Они даже не рассмотрены в профильных комитетах Верховной Рады, не говоря уже о подготовке к голосованию.

Однако в этом есть существенный плюс. Ведь до принятия новых законов полиция налагать штрафы в качестве наказания за правонарушения не имеет права.

Напомним, что за период с 1 января 2020 года по 6 мая 2020 года владельцами евроблях было растаможено всего два авто с иностранной регистрацией. Эксперты связывают происходящее с карантином. Ведь надобность растамаживать авто отпала сама собой после закрытия границ.

Мы писали, что евробляхи в Украине можно растаможить по низкой стоимости. В качестве адекватных законов растаможивания автомобилей можно использовать опыт Грузии. Такая формула полностью исключит коррупционную составляющую на таможне.