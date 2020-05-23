Серйозне порушення: чому "євробляхерів" не штрафує поліція

Євробляхери України не поспішають узаконювати свої авто, адже їх за це не штрафують. Виявляється, між поліцією і власниками авто діє неформальна угода про те, що до прийняття нових законів поліція не буде накладати штрафи.

Ще у 2019 році учасники громадської організації "Автоєвросила" влаштували акцію під стінами уряду з вимогою розглянути два законопроекти - щодо спрощення умов ввезення на митну територію України транспортних засобів та проект Закону про внесення змін до Митного кодексу України щодо тимчасового припинення застосування штрафних санкцій за порушення порядку ввезення транспортних засобів на митну територію України.

Вже пройшло майже півроку, але законопроекти № 2342 і №2345 досі мають статус "Надано для ознайомлення". Вони навіть не розглянуті у профільних комітетах Верховної Ради, не кажучи вже про підготовку до голосування.

Однак у цьому є істотний плюс. Адже до прийняття нових законів поліція накладати штрафи в якості покарання за правопорушення не має права.

Нагадаємо, що за період з 1 січня 2020 року по 6 травня 2020 року власниками євроблях було розмитнено всього два авто з іноземною реєстрацією. Експерти пов'язують це все саме з карантином. Адже потреба розмитнювати авто відпала сама собою після закриття кордонів.

Ми писали, що євробляхи в Україні можна розмитнити за низькою вартістю. В якості адекватних законів розмитнення автомобілів можна використовувати досвід Грузії. Така формула повністю унеможливить корупційну складову на митниці.