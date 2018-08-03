В центре Симферополя активист устроил акт самосожжения

Иллюстративное фото (pixabay)

Местный житель протестовал против застройки района

В аннексированном Крыму местный житель, крымский татарин, попытался сжечь себя на одной из центральных улиц города. Об этом сообщают "Крым. Реалии".

Мужчина вышел на одну из центральных улиц города Симферополя, облил себя горючим веществом и поджог. Неравнодушные свидетели инцидента смогли быстро погасить огонь и спасти крымского татарина.

Как сообщили, местный активист пытался совершить акт самосожжения в знак протеста против строительства нового микрорайона. Ранее стало известно, что оккупанты решили построить новый микрорайон "Крымская Роза" на территории, где проживают в основном крымские татары.

Жители района вышли на протест к месту строительства, но российские силовики их разогнали. После этого, один из активистов решил привлечь внимание общественности более радикальным способом и устроил акт самосожжения.

Как сообщили местные жители, они узнали, что новый микрорайон, который собираются построить, рассчитан на 9 тысяч жителей. А планируют его заселить переселенцами из российских регионов.

Видео: Акт самосожжения (YouTube/"Крым.Реалии")

Напомним, мы писали о том, что в оккупированной Алуште людей хоронят прямо в реке.

В оккупированной Алуште людей хоронят на кладбище, которое расположено вблизи реки Алагес. Таким образом, захоронения находятся практически в водоеме.

А ранее мы сообщали о том, что в Кривом Роге мужчина с удостоверением участника АТО устроил акт самосожжения.

Видео: РБК-Украина