В Кривом Роге мужчина с удостоверением участника АТО устроил акт самосожжения (фото)

Виновник ЧП в Кривом Роге находился в состоянии алкогольного опьянения

В Кривом Роге на площади им. Горького 22 июня мужчина возрастом около 40 лет пытался устроить акт самосожжения. В Саксаганском районе города возле стелы погибших героев АТО мужчина, имевший при себе удостоверение участника боевых действий, облил себя средством для розжига костра. Об этом сообщает местное новостное издание "Первый Криворожский".

Сообщается также, что свидетели происшествия в центре Кривого Рога рассказали, что мужчина находился в состоянии алкогольного опьянения на момент случившегося.

По данным свидетелей, мужчина возрастом около 40 лет зашел в магазин детских товаров и поинтересовался, можно ли купить там жидкость для разжигания костра. Так как аналогичного товара в магазине не было, мужчина приобрел средство для розжига в другом маркете. После покупки он подошел к стелле с фотографиями погибших воинов АТО и облил себя жидкостью. Также он поджег кусок ткани, после чего попытался совершить акт самосожжения.

Фото: (1kr.ua)

Продавщицы из магазина попытались оказать мужчине помощь. Они разорвали горящую футболку, и принялись обливать тело водой. На место происшествия была вызвана экстренная медицинская помощь и правоохранители.

Отметим, что у мужчины при себе была обложка удостоверения участника боевых действий. Свидетели говорят, что мужчина был изрядно выпившим, он в бреду рассказывал о службе в зоне проведения АТО. Также жаловался на жизненные обстоятельства, критиковал современную власть. Также он обмолвился, что у него есть шестеро детей.

Причины случившегося устанавливаются. На текущий момент мужчине оказана медицинская помощь и его жизни ничего не угрожает.

Напомним, что недавно в Кривом Роге трехлетний ребенок выпал из окна 7 этажа. Мальчик не выжил. Об этом сообщили в Криворожском отделе полиции. Тело ребенка обнаружила соседка, которая шла на работу. Она и вызвала "скорую".

Видео: video.rbc.ua