В Кривом Роге трехлетний ребенок погиб, выпав из окна многоэтажки

В Кривом Роге из-за халатности родителей погиб ребенок

В Кривом Роге трехлетний ребенок выпал из окна 7 этажа. Мальчик не выжил. Об этом сообщили в Криворожском отделе полиции.

Тело ребенка обнаружила соседка, которая шла на работу. Она и вызвала "скорую".

"Сегодня примерно в 7:40 в Криворожский отдел полиции поступило сообщение от местной жительницы о том, что она только что обнаружила мальчика на вид 3-4 года без признаков жизни. На место прибыли медики и следственно-оперативная группа. Медики констатировали смерть ребенка. Предварительно, ребенок погиб от полученных травм при падении с высоты", - сказано в сообщении.

Фото: Место трагедии (0564.ua)

Правоохранители рассказали, что окна и балкон квартиры на седьмом этаже, где проживает семья, были открыты настежь. Вероятно, ребенок выпал из окна спальной комнаты.

Фото: Место трагедии (0564.ua)

Жители дома характеризуют семью как нормальную. Маму с ребенком часто видели на детской площадке.

"Тело ребенка направили на судебно-медицинскую экспертизу. Следователями начато досудебное расследование по признакам с. 115 УК Украины, предварительно "несчастный случай". В его рамках устанавливаются все обстоятельства и причины инцидента", - добавили в полиции.

Ранее сообщалось, что в городе Рудки Львовской области годовалый ребенок выпал с балкона первого этажа.

Также сообщалось, что в Тернопольской области ребенок чудом выжил, выпав из окна четвертого этажа.

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