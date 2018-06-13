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У Львівській області випала з вікна однорічна дитина

STYLERLIFE        13.06.2018 - 17:55
Фото: instagram.com/dzamanka
Фото: instagram.com/dzamanka

Малюка госпіталізували медики швидкої допомоги

У місті Рудки Львівської області однорічна дитина випала з балкона першого поверху. Про це повідомляє відділ комунікації поліції Львівської області.

"В хірургічне відділення Рудковської лікарні близько 12:00 була доставлена дитина з травмами, характерними для падіння з висоти. У дитини медики діагностували закриту черепно-мозкову травму, струс головного мозку, гематому на скроні та кататравму", – повідомили в поліції.

За даними правоохоронців, хлопчик у віці один рік і три місяці грав на балконі першого поверху. Перехилившись через поручні, дитина випала. Постраждалого малюка привезла до лікарні його 43-річна мати на особистому автомобілі.

Правоохоронці з'ясовують обставини події.

Раніше повідомлялося, що в Тернопільській області дитина дивом вижила, випавши з вікна четвертого поверху.

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Теги: дитина, скорая помощь
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