У Львівській області випала з вікна однорічна дитина

Малюка госпіталізували медики швидкої допомоги

У місті Рудки Львівської області однорічна дитина випала з балкона першого поверху. Про це повідомляє відділ комунікації поліції Львівської області.

"В хірургічне відділення Рудковської лікарні близько 12:00 була доставлена дитина з травмами, характерними для падіння з висоти. У дитини медики діагностували закриту черепно-мозкову травму, струс головного мозку, гематому на скроні та кататравму", – повідомили в поліції.

За даними правоохоронців, хлопчик у віці один рік і три місяці грав на балконі першого поверху. Перехилившись через поручні, дитина випала. Постраждалого малюка привезла до лікарні його 43-річна мати на особистому автомобілі.

Правоохоронці з'ясовують обставини події.

Раніше повідомлялося, що в Тернопільській області дитина дивом вижила, випавши з вікна четвертого поверху.

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