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Во Львовской области выпал из окна годовалый ребенок

STYLERLIFE        13.06.2018 - 17:55
Фото: instagram.com/dzamanka
Фото: instagram.com/dzamanka

Малыша госпитализировали медики скорой помощи

В городе Рудки Львовской области годовалый ребенок выпал с балкона первого этажа. Об этом сообщает отдел коммуникации полиции Львовской области.

"В хирургическое отделение Рудковский больницы около 12:00 был доставлен ребенок с травмами, характерными для падения с высоты. У малыша медики диагностировали закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение головного мозга, гематому на виске и кататравму", – сообщили в полиции.

По данным правоохранителей, мальчик в возрасте один год и три месяца играл на балконе первого этажа. Перегнувшись через перила, ребенок выпал. Пострадавшего малыша привезла в больницу его 43-летняя мать на личном автомобиле.

Правоохранители выясняют обстоятельства происшествия.

Ранее сообщалось, что в Тернопольской области ребенок чудом выжил, выпав из окна четвертого этажа.

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Теги: ребенок, скорая помощь
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