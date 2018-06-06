В Тернопольской области ребенок чудом выжил, выпав из окна четвертого этажа

Годовалый малыш с тяжелыми травмами был госпитализирован в реанимационное отделение больницы

Во вторник, 5 июня, в селе Белокриница Кременецкого района Тернопольской области годовалый мальчик забрался на подоконник и выпал с высоты четвертого этажа. Об этом сообщили в пресс-службе полиции региона.

Правоохранители сообщили, что малыш, которому исполнилось всего год и два месяца, смог самостоятельно выбраться на подоконник, и через открытое окно, заложенное москитной сеткой, выпал с высоты четвертого этажа.

"Пятого июня в 17.20 в дежурную часть Кременецкого отдела полиции поступило сообщение от врача бригады скорой помощи о том, что в селе Белокриница из квартиры, расположенной на четвертом этаже, выпал мальчик, 2017 рождения. Малыш с тяжелыми телесными повреждениями был госпитализирован в реанимационное отделение районной больницы, а затем его перевезли в детское областное лечебное учреждение.

Полицейские установили, что на момент несчастья в доме была мать мальчика . Женщина готовила на кухне и малыш, который был рядом, в какой-то момент пополз в комнату. Несчастье случилось в считанные минуты.

В полиции предостерегают родителей, у которых есть малолетние дети, не оставлять открытыми окнами, следить, чтобы у подоконников не стояли мебель при помощи которых малыши могут получить до оконных рам.

Чтобы сократить количество таких несчастных случаев, правоохранители составили несколько рекомендаций для родителей.

Фото: 061.ua

Ранее сообщалось, что в Запорожье пятилетний ребенок выпал из окна многоэтажки. На месте происшествия выехали медики и правоохранители. Оказалось, что ребенок во время падения не получил серьезных травм. Малыш был госпитализирован в больницу с травмой живота.

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