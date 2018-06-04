Малыш был госпитализирован в больницу
В Запорожье пятилетний ребенок выпал из окна многоэтажки. Об этом передает местное издание 061.ua.
ЧП произошло в Хортицком районе Запорожья. Ребенок оперся на москитную сетку и выпал из окна
На месте происшествия выехали медики и правоохранители. Оказалось, что ребенок во время падения не получил серьезных травм. Малыш был госпитализирован в больницу с травмой живота.
Чтобы сократить количество таких несчастных случаев, правоохранители составили несколько рекомендаций для родителей
Фото: 061.ua
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