Малыш был госпитализирован в больницу

В Запорожье пятилетний ребенок выпал из окна многоэтажки. Об этом передает местное издание 061.ua.

ЧП произошло в Хортицком районе Запорожья. Ребенок оперся на москитную сетку и выпал из окна

На месте происшествия выехали медики и правоохранители. Оказалось, что ребенок во время падения не получил серьезных травм. Малыш был госпитализирован в больницу с травмой живота.

Чтобы сократить количество таких несчастных случаев, правоохранители составили несколько рекомендаций для родителей

Фото: 061.ua

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