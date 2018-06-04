У Запоріжжі п'ятирічна дитина випала з вікна багатоповерхівки

Малюк був госпіталізований в лікарню

В Запоріжжі п'ятирічна дитина випала з вікна багатоповерхівки. Про це передає місцеве видання 061.ua.

НП сталася в Хортицькому районі Запоріжжя. Дитина сперлася на москітну сітку і випала з вікна

На місці події виїхали медики та правоохоронці. Виявилося, що дитина під час падіння не отримала серйозних травм. Малюк був госпіталізований до лікарні з травмою живота.

Щоб скоротити кількість таких нещасних випадків, правоохоронці склали кілька рекомендацій для батьків

Фото: 061.ua

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