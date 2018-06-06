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У Тернопільській області дитина дивом вижила, випавши з вікна четвертого поверху

STYLERLIFE        06.06.2018 - 22:00
Колаж РБК-Україна
Колаж РБК-Україна

Однорічний малюк з важкими травмами був госпіталізований в реанімаційне відділення лікарні

У вівторок, 5 червня, в селі Білокриниця Кременецького району Тернопільської області однорічний хлопчик виліз на підвіконня і випав з висоти четвертого поверху. Про це повідомили в прес-службі поліції регіону.

Правоохоронці повідомили, що малюк, якому виповнилося лише рік і два місяці, зміг самостійно вибратися на підвіконня, і через відкрите вікно, заставлене москітною сіткою, випав з висоти четвертого поверху.

"П'ятого червня в 17.20 до чергової частини Кременецького відділу поліції надійшло повідомлення від лікаря бригади швидкої допомоги про те, що в селі Білокриниця з квартири, розташованої на четвертому поверсі, випав хлопчик, 2017 народження. Малюк з важкими тілесними ушкодженнями був госпіталізований в реанімаційне відділення районної лікарні, а потім його перевезли в обласний дитячий лікувальний заклад.

Поліцейські встановили, що на момент нещастя в будинку була мати хлопчика . Жінка готувала на кухні і малюк, який був поруч, в якийсь момент поповз до кімнати. Нещастя сталося в лічені хвилини.

В поліції застерігають батьків, у яких є малолітні діти, не залишати відкритими вікнами, стежити, щоб у підвіконь не стояли меблі за допомогою яких малюки можуть отримати до віконних рам.

Щоб скоротити кількість таких нещасних випадків, правоохоронці склали кілька рекомендацій для батьків.

Фото: 061.ua

Раніше повідомлялося, що в Запоріжжі п'ятирічний дитина випала з вікна багатоповерхівки. На місці події виїхали медики та правоохоронці. Виявилося, що дитина під час падіння не отримав серйозних травм. Малюк був госпіталізований до лікарні з травмою живота.

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Теги: дитина, Тернопольская область
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