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В Кривому Розі трирічна дитина загинула, випавши з вікна багатоповерхівки

STYLERLIFE        22.06.2018 - 18:45
Фото: УНІАН
Фото: УНІАН

В Кривому Розі через недбалість батьків загинула дитина

У Кривому Розі трирічна дитина випала з вікна 7 поверху. Хлопчик не вижив. Про це повідомили у Криворізькому відділі поліції.  

Тіло дитини виявила сусідка, яка йшла на роботу. Вона і викликала "швидку".

"Сьогодні приблизно о 7:40 до Криворізького відділу поліції надійшло повідомлення від місцевої мешканки про те, що вона тільки що виявила хлопчика на вигляд 3-4 роки без ознак життя. На місце прибули медики та слідчо-оперативна група. Медики констатували смерть дитини. Попередньо, дитина загинула від отриманих травм при падінні з висоти", - сказано в повідомленні.

Фото: Місце трагедії (0564.ua)

Правоохоронці розповіли, що вікна і балкон квартири на сьомому поверсі, де проживає родина, були відчинені навстіж. Ймовірно, дитина випала з вікна спальної кімнати.

Фото: Місце трагедії (0564.ua)

Мешканці будинку характеризують сім'ю як нормальну. Маму з дитиною часто бачили на дитячому майданчику.

"Тіло дитини направили на судово-медичну експертизу. Слідчими розпочате досудове розслідування за ознаками с. 115 КК України, попередньо "нещасний випадок". У його рамках встановлюють всі обставини та причини інциденту", - додали в поліції.

Раніше повідомлялося, що в місті Рудки Львівської області однорічна дитина випала з балкона першого поверху.

Також повідомлялося, що в Тернопільській області дитина дивом вижила, випавши з вікна четвертого поверху.

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Теги: дитина, Кривой Рог, погибший
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