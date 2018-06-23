У Кривому Розі чоловік з посвідченням учасника АТО влаштував акт самоспалення (фото)

Винуватець НП в Кривому Розі перебував у стані алкогольного сп'яніння

У Кривому Розі на площі ім. Горького 22 червня чоловік віком близько 40 років намагався влаштувати акт самоспалення. У Саксаганському районі міста біля стели загиблих героїв АТО чоловік, який мав при собі посвідчення учасника бойових дій, облив себе засобом для розпалювання багаття. Про це повідомляє місцеве новинне видання "Перший Криворізький".

Повідомляється також, що свідки події у центрі Кривого Рогу розповіли, що чоловік перебував у стані алкогольного сп'яніння на момент події.

За даними свідків, чоловік віком близько 40 років зайшов у магазин дитячих товарів і поцікавився, чи можна придбати там рідину для розпалювання багаття. Так як аналогічного товару в магазині не було, чоловік придбав засіб для розпалювання в іншому маркеті. Після покупки він підійшов до стели з фотографіями загиблих воїнів АТО і облив себе рідиною. Також він підпалив шматок тканини, після чого спробував вчинити акт самоспалення.

Фото: (1kr.ua)

Продавчині з магазину спробували надати допомогу чоловікові. Вони розірвали палаючу футболку, і почали обливати тіло водою. На місце події була викликана швидка медична допомога та правоохоронці.

Зазначимо, що у чоловіка при собі була обкладинка посвідчення учасника бойових дій. Свідки кажуть, що чоловік був добряче напідпитку, він у маренні розповідав про службу в зоні проведення АТО. Також скаржився на життєві обставини, критикував сучасну владу. Також він згадав, що у нього є шестеро дітей.

Причини події встановлюються. На поточний момент чоловікові надана медична допомога і його життю нічого не загрожує.

Нагадаємо, що нещодавно у Кривому Розі трирічна дитина випала з вікна 7 поверху. Хлопчик не вижив. Про це повідомили в Криворізькому відділі поліції. Тіло дитини виявила сусідка, яка йшла на роботу. Вона і викликала "швидку".

Відео: video.rbc.ua