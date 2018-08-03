В оккупированной Алуште людей хоронят прямо в реке (фото)

Фото: pixabay

Захоронения находятся практически в воде

В оккупированной Алуште людей хоронят на кладбище, которое расположено вблизи реки Алагес. Таким образом, захоронения находятся практически в водоеме. Об этом сообщило местное издание "Алушта 24".

Свежие захоронения появились в охранной зоне реки Алагес в 15 метрах от воды.

Фото: Кладбище в Алуште (alushta24.org)

Местные "власти" пытаются решить эту проблему, но конкретных шагов пока не было сделано.

Как рассказала "глава администрации" Алушты Галина Огнева, это кладбище существует с 1970 года. Изначально под него отвели 7 гектаров. Но на сегодняшний день кладбище занимает в три раза большую площадь – 20 гектаров.

Фото: Кладбище в Алуште (alushta24.org)

Река Алагес – это левый приток реки Демерджи, она течет по восточной части Алушты и впадает в море рядом с Пионерским парком и пляжами пионерского парка. Там купаются люди.

Фото: Кладбище в Алуште (alushta24.org)

Кстати, жители Крыма пожаловались на жизнь с оккупантами.

Ранее хозяйка гостиницы в Крыму пожаловалась на "русских" отдыхающих.

"Туристы пошли прижимистые. Не хотят платить", - сказала женщина.

Она также пожаловалась, что ее отдыхающие выносят из номеров гостиницы все, что могут.

"Я раньше с таким вообще не встречалась - забирают из номеров все: полотенца, покрывала. В этом году сняли со стен и увезли картины! Я, конечно, сама виновата, привыкла ничего не запирать, доверять, номера не проверять, но такого даже представить не могла", - отметила женщина.

Напомним, что российские пропагандисты признали Крым украинским.

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