"Иногда рабы бунтуют": жители Крыма пожаловались на жизнь с оккупантами

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Люди не довольны тем, что их проблемы никто не решает

Крымчане жалуются в сети на жизнь в оккупации. Об этом свидетельствует скриншот, опубликованный на странице "КРЫМский бандеровец" в Twitter.

"Будни оккупированного смехдержавой Крыма", - сказано в подписи к скриншоту.

Так, местные жители жалуются ,что на полуострове не первый год существует проблема о светом. Однако решать ее оккупанты не спешат. Кроме того, проблема есть и с водоснабжением.

Скриншот (twitter.com/crimeaua1)

Пользователи сети высказались по этому поводу в комментариях.

"Вода по расписанию, свет по расписанию, даже мыло скоро будет по талонам, ибо нех - мыться они вздумали. Воевать надо идти за мечту смершевца Вовы - Великий Райх - Великая Евразия", - пишут они.

"Меня "удивил" только один факт – "адресат вопросов", - добавили в комментариях.

"Интересно, насколько у этих рабов хватит терпения? Хотя, даже рабами назвать сложно, рабы иногда бунтуют", - отметили пользователи.

Ранее хозяйка гостиницы в Крыму пожаловалась на "русских" отдыхающих.

"Туристы пошли прижимистые. Не хотят платить", - сказала женщина.

Она также пожаловалась, что ее отдыхающие выносят из номеров гостиницы все, что могут.

"Я раньше с таким вообще не встречалась - забирают из номеров все: полотенца, покрывала. В этом году сняли со стен и увезли картины! Я, конечно, сама виновата, привыкла ничего не запирать, доверять, номера не проверять, но такого даже представить не могла", - отметила женщина.

Кстати, российские пропагандитсы признали Крым украинским.

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