"Сезон уже настал": появились фото пляжей материковой Украины и в Крыму (фото)

Фото: Alexander Aksakov/Getty Images

Популярный курорт значительно обошел оккупированный полуостров по количеству туристов

В сети появились показательные снимки с пляжей аннексированного Россией Крыма и курортной территории возле моря в Херсонской области. Соответствующие фото были опубликованы на странице "RoksolanaToday&Крым" в соцсети Twitter. Снимки подконтрольных Украине городов появились в сообществе "Арабатская стрелка".

"Кайгадор (Орджо) Феодосия. Август уже настал", - отметил автор публикации.

Фото: Феодосия (twitter.com/KrimRt)

"Судак. Пляж "Мохито". Хорошо платный. На городском туловища есть. Но...как видите, за комфорт платить никто не хочет, потому что нечем. Такой сезон", - рассказали в сети.

Фото: Судак (twitter.com/KrimRt)

Тем временем на странице "Арабатская стрелка" появились новые фото с пляжей села Счастливцево и села Гинеческая Горка в Херсонской области.

"02.08.2018 Арабатская Стрелка от Счастливцево до Генической Горки", - написал автор публикации.

Фото: Херсонская область (twitter.com/rumit19851)

Скриншот поста (twitter.com/KrimRt)





Скриншот поста (twitter.com/rumit19851)

Скриншот поста (twitter.com/KrimRt)

Скриншот поста (twitter.com/KrimRt)

Напомним, известная российская актриса высказалась об аннексии Крыма.

Ранее сообщалось, что в Крыму продают консервы с "сюрпризом".

Кстати, в сети показали место проведения КаZантипа в Крыму.

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