"Сезон вже настав": з'явилися фото пляжів материкової України і в Криму (фото)

Фото: Alexander Aksakov/Getty Images

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У мережі з'явилися показові знімки з пляжів анексованого Росією Криму та курортної території біля моря в Херсонській області. Відповідні фото були опубліковані на сторінці "RoksolanaToday&Крим" в соцмережі Twitter. Знімки підконтрольних Україні міст з'явилися в спільноті "Арабатська стрілка".

"Кайгадор (Орджо) Феодосія. Серпень вже настав", - зазначив автор публікації.

Фото: Феодосія (twitter.com/KrimRt)

"Судак. Пляж "Мохіто". Добре платний. На міському тулуби є. Але...як бачите, за комфорт платити ніхто не хоче, бо нічим. Такий сезон", - розповіли в мережі.

Фото: Судак (twitter.com/KrimRt)

Тим часом на сторінці "Арабатська стрілка" з'явилися нові фото з пляжів села Щасливцеве і села Гінечеська Гірка в Херсонській області.

"02.08.2018 Арабатська Стрілка від Щасливцево до Генічеської Гірки", - написав автор публікації.

Фото: Херсонська область (twitter.com/rumit19851)

Скріншот поста (twitter.com/KrimRt)

Скріншот поста (twitter.com/rumit19851)

Скріншот поста (twitter.com/KrimRt)

Скріншот поста (twitter.com/KrimRt)

Нагадаємо, відома російська актриса висловилася про анексію Криму.

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До речі, в мережі показали місце проведення КаZантипа в Криму.

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