"Фантомные боли": в сети показали место проведения КаZантипа в Крыму (фото)

КаZантип в 2013 году (Кадр из видео: YouTube/BE-AT.TV)

Появились старые снимки Поповки

В сети показали фото былых времен с пляжей поселка Поповка в аннексированном Россией Крыму, где ранее было место проведения популярного ежегодного музыкального фестиваля КаZантип. Соответствующие фото опубликованы на странице "RoksolanaToday&Крым" в соцсети Twitter.

Снимки были сделаны до оккупации Российской Федерацией.

"Поповка, Казантип. Фантомные боли. Вымирающий, малочисленный народ республики бывшего Щастья праздновал Новый год, который наступал там раньше - 31 июля", - написали в сети.

"Корчит, болит... но не пришьешь уже..." - добавил автор публикации.

Фото: Казантип (twitter.com/KrimRt)

Фото: Казантип (twitter.com/KrimRt)

На фото счастливые гости фестиваля.

Скриншот поста (twitter.com/KrimRt)

Ранее в сети появились красноречивые фото пляжа популярного фестиваля.

На снимке видно, что на побережье поселка никого нет, хотя раньше на этом месте проводился один из крупнейших фестивалей электронной музыки. В 2018 году мероприятие состоится в Турции.

Кстати, в сети показали пустынные пляжи Крыма. На снимках зафиксировано побережье Керчи и Евпатории. В море "плавает" пустынный батутный комплекс с горками. На пляже, как и в море не видно ни одного туриста.

Крымские красоты (видео: STYLER.rbc.ua)