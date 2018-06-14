"Хоть бы рядовой турист забрел": в сети показали пустынные пляжи Крыма (фото)

Несмотря на погоду, на полуострове нет людей
В оккупированном Российской Федерацией Крыму нет ни одного туриста. Соответствующие фото опубликовали на странице RoksolanaToday&Крым в Twitter.
Фото: Керчь (twitter.com/KrimRt)
"Керчь. Генеральские пляжи. Не до генералов... Хоть бы рядовой турист забрел", - сказано в подписи к фото.
Скриншот поста (twitter.com/KrimRt)
Такая же ситуация наблюдается в Евпатории.
Скриншот (twitter.com/KrimRt)
"Власти" уже пиарятся, открывая коммерческие батуты и бананы. Денег нет совсем, похоже. И пиариться не на чем. Евпатория", - отметили в сети.
Скриншот поста (twitter.com/KrimRt)
Кстати, в сети показали место, где раньше был КаZантип.
На снимке видно, что на пляже в поселке никого нет. А ведь раньше здесь проводился один из крупнейших фестивалей электронной музыки КаZантип. В 2018 году он будет проходить в Турции.
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