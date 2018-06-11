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"Мимикрия в Абхазию": в сети показали место, где раньше был КаZантип (фото)

STYLERLIFE        11.06.2018 - 13:02
Фото: facebook.com prostorikrima
Фото: facebook.com prostorikrima

На снимках видно, в какое запустение пришел поселок

В сети показали свежее фото из села Поповка в оккупированном Россией Крыму. Соответствующий снимок был опубликован на странице в "Крымское ХамНство" в Twitter.

Фото: Поповка (twitter.com/alex_dobrinin)

"Поповка. КаZантип, который заслужили адепты "русского мира". Мимикрия в Абхазию идет спеша", - говорится в подписи к фотографии.

Скриншот поста (twitter.com/alex_dobrinin)

На снимке видно, что на пляже в поселке никого нет. А ведь раньше здесь проводился один из крупнейших фестивалей электронной музыки КаZантип. В 2018 году он будет проходить в Турции.

В сети активно обсуждают увиденное.

"Вон по дорожке турист идет! Ловите туриста", - шутят пользователи.

"А какой там движняк раньше был", - отметили сети.

"Зато сейчас все по-скрепному. То есть них*ра", - добавили в комментариях.

Ранее в сети показали курьезное фото с вокзала в Симферополе.

В оккупированном Крыму, на табло железнодорожного вокзала в Симферополе появились новые названия населенных пунктов. Пункты отправления и прибытия были написаны, как "Симферь", "Евпатооль", "Севастй", "Джанкоополь", "Симферополеро", "Сол.Оэрия".

Крымские красоты

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Теги: Поповка, Крым
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