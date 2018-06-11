"Мімікрія в Абхазію": в мережі показали місце, де раніше був КаZантип (фото)

На знімках видно, в яке запустіння прийшов селище

У мережі показали свіже фото з села Поповка в окупованому Росією Криму. Відповідний знімок був опублікований на сторінці "Кримське ХамНство" Twitter.

Фото: Попівка (twitter.com/alex_dobrinin)

"Поповка. КаZантип, який заслужили адепти "російського світу". Мімікрія в Абхазію йде поспішаючи", - йдеться у підписі до фотографії.

Скріншот поста (twitter.com/alex_dobrinin)

На знімку видно, що на пляжі в селищі нікого немає. А адже раніше тут проводився один з найбільших фестивалів електронної музики КаZантип. У 2018 році він буде проходити у Туреччині.

У мережі активно обговорюють побачене.

"Он по доріжці турист йде! Ловіть туриста", - жартують користувачі.

"А який там двіжняк раніше був", - зазначили мережі.

"Зате зараз все по-скріпному. Тобто них*ра", - додали в коментарях.

Раніше у мережі показали курйозне фото з вокзалу в Сімферополі.

В окупованому Криму, на табло залізничного вокзалу в Сімферополі з'явилися нові назви населених пунктів. Пункти відправлення і прибуття були написані, як "Симферь", "Евпатооль", "Севастй", "Джанкоополь", "Симферополеро", "Сол.Оэрия".

Кримська краса