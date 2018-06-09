"Новые города": в сети показали курьезное фото с вокзала в Симферополе

На табло вокзала появились новые названия

На табло железнодорожного вокзала в Симферополе появились новые названия станций. Курьезное фото опубликовал житель оккупированного Крыма Ельдар Алиев на своей странице в Twitter.

В оккупированном Крыму, на табло железнодорожного вокзала в Симферополе появились новые названия населенных пунктов. Пункты отправления и прибытия были написаны, как "Симферь", "Евпатооль", "Севастй", "Джанкоополь", "Симферополеро", "Сол.Оэрия".

Скриншот фото (twitter.com/aliev_aliev)

Ельдар Алиев считает, что эти странные названия населенных пунктов связаны с оккупацией полуострова.

"Крым - Симферополь, ЖД вокзал. За время оккупации Крыма Россией, там появились новые города: Симферь, Евпатооль, Джанкоополь, Севастй и приехали - грамотные русские специалисты", – так подписал фотографию Ельдар Алиев.

Крым - Симферополь ЖД вокзал. За время оккупации Крыма россией, там появились новые города: Симферь, Евпатооль, Джанкоополь, Севастй и приехали - грамотные русские специалисты. pic.twitter.com/6o7Vn5bRuy — Aliev Eldar (@aliev_aliev) 8 июня 2018 г.

Напомним, недавно мы писали о том, что пользователей сети поразил странный пляж в Крыму.

Пользователей сети взбудоражил странный внешний вид одного из крымских пляжей, который оккупанты закрыли и натянули поверх ограды колючую проволоку. Соответствующие фото опубликовал местный блогер "RoksolanaToday&Крым" на своей странице в Twitter.

"Ялта. 31 мая. Пляж закрыли и по верху натянули колючую проволоку. Еще еж нужен противотанковый, от туризма", - говорится в подписи к фото.

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