"Нові міста": в мережі показали курйозне фото з вокзалу в Сімферополі

На табло вокзалу з'явилися нові назви

На табло залізничного вокзалу в Сімферополі з'явилися нові назви станцій. Курйозне фото опублікував житель окупованого Криму Ельдар Алієв на своїй сторінці в Twitter.

В окупованому Криму, на табло залізничного вокзалу в Сімферополі з'явилися нові назви населених пунктів. Пункти відправлення і прибуття були написані, як "Симферь", "Евпатооль", "Севастй", "Джанкоополь", "Симферополеро", "Сол.Оэрия".

Скріншот фото (twitter.com/aliev_aliev)

Ельдар Алієв вважає, що ці дивні назви населених пунктів пов'язані з окупацією півострова.

"Крим - Сімферополь, ЗАЛІЗНИЧНИЙ вокзал. За час окупації Криму Росією, там з'явилися нові міста: Симферь, Евпатооль, Джанкоополь, Севастй і приїхали - грамотні російські фахівці", – підписав фотографію Ельдар Алієв.

Крим - Сімферополь, ЗАЛІЗНИЧНИЙ вокзал. За час окупації Криму росією, там з'явилися нові міста: Симферь, Евпатооль, Джанкоополь, Севастй і приїхали - грамотні російські фахівці. pic.twitter.com/6o7Vn5bRuy — Aliev Eldar (@aliev_aliev) 8 червня 2018 р.

Нагадаємо, нещодавно ми писали про те, що користувачів мережі вразив дивний пляж в Криму.

Користувачів мережі розбурхав дивний зовнішній вигляд одного з кримських пляжів, який окупанти закрили і натягнули поверх огорожі колючий дріт. Відповідні фото опублікував місцевий блогер "RoksolanaToday&Крим" на своїй сторінці в Twitter.

"Ялта. 31 травня. Пляж закрили і по верху натягнули колючий дріт. Ще їжак потрібен протитанковий, від туризму", - йдеться у підписі до фото.

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