"Хоч би пересічний турист заблукав": в мережі показали безлюдні пляжі Криму (фото)

Незважаючи на погоду, на півострові немає людей

В окупованому Російською Федерацією Криму немає жодного туриста. Відповідні фото опублікували на сторінці RoksolanaToday&Крим в Twitter.

Фото: Керч (twitter.com/KrimRt)

"Керч. Генеральські пляжі. Не до генералів... Хоч би пересічний турист заблукав", - сказано в підписі до фото.

Скріншот поста (twitter.com/KrimRt)

Така ж сітуація спостерігається в Євпаторії.

Скріншот (twitter.com/KrimRt)

"Влада" вже піаряться, відкриваючи комерційні батути і банани. Грошей немає зовсім, схоже. І піаритися нема на чому. Євпаторія", - відзначили в мережі.

Скріншот поста (twitter.com/KrimRt)

До речі, в мережі показали місце, де раніше був КаZантип.

На знімку видно, що на пляжі в селищі нікого немає. А адже раніше тут проводився один з найбільших фестивалів електронної музики КаZантип. У 2018 році він буде проходити в Туреччині.

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