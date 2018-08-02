"Фантомні болі": в мережі показали місце проведення КаZантипа в Криму (фото)

КаZантип в 2013 році (Кадр з відео: YouTube/BE-AT.TV)

З'явилися старі знімки Попівки

У мережі показали фото минулих часів з пляжів селища Попівка в анексованому Росією Криму, де раніше було місце проведення популярного щорічного музичного фестивалю КаZантип. Відповідні фото опубліковані на сторінці "RoksolanaToday & Крим" в соцмережі Twitter.

Знімки були зроблені до окупації Російською Федерацією.

"Поповка, Казантип. Фантомні болі. Вимираючий, нечисленний народ республіки колишнього Щастя святкував Новий рік, який наступав там раніше - 31 липня", - написали в мережі.

"Корчить, болить ... але не пришиєш вже ..." - додав автор публікації.

Фото: Казантип (twitter.com/KrimRt)

Фото: Казантип (twitter.com/KrimRt)

На фото щасливі гості фестивалю.

Скріншот поста (twitter.com/KrimRt)

Раніше в мережі з'явилися красномовні фото пляжу популярного фестивалю.

На знімку видно, що на узбережжі селища нікого немає, хоча раніше на цьому місці проводився один з найбільших фестивалів електронної музики. У 2018 році цей захід відбудеться в Туреччині.

До речі, в мережі показали пустельні пляжі Криму. На знімках зафіксовано узбережжі Керчі та Євпаторії. У море "плаває" пустельний батутними комплекс з гірками. На пляжі, як і в морі не видно жодного туриста.

Кримські краси (відео: STYLER.rbc.ua)