"На обломках Казантипа": в сети появились красноречивые фото пляжа популярного фестиваля

КаZантип в 2013 году (Кадр из видео: YouTube/BE-AT.TV)

На месте практически нет людей

В сети появились снимки пляжа поселка Поповка возле Евпатории, на котором раньше всегда проводился популярный международный музыкальный фестиваль "Республика КаZантип". Соответствующие фото опубликованы на странице RoksolanaToday&Крым‏ в социальной сети Twitter.

На фотографиях, выложенных в сеть, видно, что здесь безлюдно.

"И на обломках Казантипа напишут просто – Кин Дза Дза…", - подписана публикация.

Скриншот поста (twitter.com/KrimRt)

На опубликованных снимках видны также остатки некоторых конструкций – а вернее их каркасы, которые уже стали ржавые.

Фото: пляж Казантипа (twitter.com/KrimRt)

До 2014 года фестиваль всегда проводился в Крыму. Но после оккупации РФ полуострова его проведение там было отменено. Ранее он считался одним из известнейших фестивалей электронной музыки в Восточной Европе.

Отметим, что на площадках фестиваля выступали диджеи и музыкальные группы из разных стран мира. Главными отличительными особенностями являются его идеология игры в независимое государство с различными атрибутами, а еще оригинальное оформление территории, на которой используются уникальные архитектурные объекты.

Напомним, в пятницу, 19 июля, группа "Бумбокс" сыграет концерт возле пункта пропуска Каланчак (Херсонская область) на административной границе с временно оккупированной территорией Крыма. Это будет ненасильственная акция протеста.

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