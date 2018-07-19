"На обломках Казантипа": в сети появились красноречивые фото пляжа популярного фестиваля

На месте практически нет людей
В сети появились снимки пляжа поселка Поповка возле Евпатории, на котором раньше всегда проводился популярный международный музыкальный фестиваль "Республика КаZантип". Соответствующие фото опубликованы на странице RoksolanaToday&Крым в социальной сети Twitter.
На фотографиях, выложенных в сеть, видно, что здесь безлюдно.
"И на обломках Казантипа напишут просто – Кин Дза Дза…", - подписана публикация.
Скриншот поста (twitter.com/KrimRt)
На опубликованных снимках видны также остатки некоторых конструкций – а вернее их каркасы, которые уже стали ржавые.
Фото: пляж Казантипа (twitter.com/KrimRt)
До 2014 года фестиваль всегда проводился в Крыму. Но после оккупации РФ полуострова его проведение там было отменено. Ранее он считался одним из известнейших фестивалей электронной музыки в Восточной Европе.
Отметим, что на площадках фестиваля выступали диджеи и музыкальные группы из разных стран мира. Главными отличительными особенностями являются его идеология игры в независимое государство с различными атрибутами, а еще оригинальное оформление территории, на которой используются уникальные архитектурные объекты.
Напомним, в пятницу, 19 июля, группа "Бумбокс" сыграет концерт возле пункта пропуска Каланчак (Херсонская область) на административной границе с временно оккупированной территорией Крыма. Это будет ненасильственная акция протеста.
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