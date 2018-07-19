"На уламках Казантипу": у мережі з'явилися промовисті фото пляжу популярного фестивалю

КаZантип в 2013 році (Кадр з відео: YouTube/BE-AT.TV)

На місці практично немає людей

У мережі з'явилися знімки пляжу селища Попівка поблизу Євпаторії, на якому раніше завжди проводився популярний міжнародний музичний фестиваль "Республіка КаZантип". Відповідні фото опубліковані на сторінці RoksolanaToday&Крим в соціальній мережі Twitter.

На фотографіях, викладених в мережу, видно, що тут безлюдно.

"І на уламках Казантипу напишуть просто – Кін Дза Дза...", - підписана публікація.

Скріншот поста (twitter.com/KrimRt)

На опублікованих знімках видно також залишки деяких конструкцій – а вірніше їх каркаси, які вже стали іржаві.

Фото: пляж Казантипу (twitter.com/KrimRt)

До 2014 року фестиваль завжди проводився в Криму. Але після окупації РФ півострова його проведення там було скасовано. Раніше він вважався одним із найвідоміших фестивалів електронної музики у Східній Європі.

Зазначимо, що на майданчиках фестивалю виступали діджеї та музичні гурти з різних країн світу. Головними відмітними особливостями є його ідеологія гри в незалежну державу з різними атрибутами, а ще оригінальне оформлення території, на якій використовуються унікальні архітектурні об'єкти.

Нагадаємо, в п'ятницю, 19 липня, група "Бумбокс" зіграє концерт біля пункту пропуску Каланчак (Херсонська область) на адміністративному кордоні з тимчасово окупованою територією Криму. Це буде ненасильницька акція протесту.

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