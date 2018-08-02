"Прошли термообработку": в Крыму продают консервы с "сюрпризом" (фото)

На аннексированном полуострове снова пожаловались на жуткое качество продуктов
В оккупированном Севастополе аннексированного Россией Крыма местным жителям продают жуткие консервы, открыв которые покупателя ждет "сюрприз" в виде чего-то ползучего. Об этом написали на странице "RoksolanaToday&Крым" в соцсети Twitter.
"Куплено в Севастополе. Кстати, это норма - ГОСТ РФ. Глисты прошли термообработку и их можно есть", - написал автор публикации.
На банке написано "Печень трески".
Фото: Севастопольские консервы (twitter.com/KrimRt)
"Мясо глистов" - скрепно, православно", - с иронией отметили в комментариях.
"Натуральный белок", - пошутили в сети.
"А, ну норм", - считает один из пользователей.
"Если понаехавшие в Крым лишнехромосомные паразиты будут есть паразитов трески, это каннибализм!" - сыронизировал пользователь под ником "Вернем все назад".
Скриншот поста (twitter.com/KrimRt)
Скриншот комментариев (twitter.com/KrimRt)
Ранее сообщалось, что в Крыму продают консервы с мерзкими добавками.
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