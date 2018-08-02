"Прошли термообработку": в Крыму продают консервы с "сюрпризом" (фото)

Фото: Alexander Aksakov/Getty Images

На аннексированном полуострове снова пожаловались на жуткое качество продуктов

В оккупированном Севастополе аннексированного Россией Крыма местным жителям продают жуткие консервы, открыв которые покупателя ждет "сюрприз" в виде чего-то ползучего. Об этом написали на странице "RoksolanaToday&Крым‏" в соцсети Twitter.

"Куплено в Севастополе. Кстати, это норма - ГОСТ РФ. Глисты прошли термообработку и их можно есть", - написал автор публикации.

На банке написано "Печень трески".

Фото: Севастопольские консервы (twitter.com/KrimRt)

"Мясо глистов" - скрепно, православно", - с иронией отметили в комментариях.

"Натуральный белок", - пошутили в сети.

"А, ну норм", - считает один из пользователей.

"Если понаехавшие в Крым лишнехромосомные паразиты будут есть паразитов трески, это каннибализм!" - сыронизировал пользователь под ником "Вернем все назад".

Скриншот поста (twitter.com/KrimRt)

Скриншот комментариев (twitter.com/KrimRt)

Ранее сообщалось, что в Крыму продают консервы с мерзкими добавками.

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