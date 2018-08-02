"Пройшли термообробку": у Криму продають консерви з "сюрпризом" (фото)

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На анексованому півострові знову поскаржилися на жахливу якість продуктів

В окупованому Севастополі анексованого Росією Криму місцевим жителям продають моторошні консерви, відкривши які покупця чекає "сюрприз" у вигляді чогось повзучого. Про це написали на сторінці "RoksolanaToday&Крим" в соцмережі Twitter.

"Куплено в Севастополі. До речі, це норма - ГОСТ РФ. Глисти пройшли термообробку і їх можна їсти", - написав автор публікації.

На банці написано "Печінка тріски".

Фото: Севастопольські консерви (twitter.com/KrimRt)

"М'ясо глистів" - скрепно, православно", - з іронією зазначили в коментарях.

"Натуральний білок", - пожартували у мережі.

"А, ну норм", - вважає один з користувачів.

"Якщо понаїхавші в Крим лзайвохромосомні паразити будуть їсти паразитів тріски, це канібалізм!" - зіронізував користувач під ніком "Повернемо все назад".

Скріншот поста (twitter.com/KrimRt)

Скріншот коментарів (twitter.com/KrimRt)

Раніше повідомлялося, що в Криму продають консерви з мерзенними добавками.

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