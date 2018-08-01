"Попер турист": хозяйка гостиницы в Крыму пожаловалась на "русских" отдыхающих

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Жительница полуострова рассказала о прибыли от туристов

В аннексированном Россией Крыму хозяйка одного из отелей в Форосе рассказала о туристах, которые приезжают отдохнуть на оккупированный полуостров. О ее рассказе написали на странице "КРЫМский бандеровец" в соцсети Twitter.

"Крым. Попер турист. "Хозяйка отеля в Крыму: отдыхающие забирают из номеров все: полотенца, покрывала и даже картины... Я раньше с таким вообще не встречалась... Думаю, таких денежных потоков, как пять лет назад, в Крыму никогда уже не будет", - передал автор публикации.

"Туристы пошли прижимистые. Не хотят платить", - сказала женщина.

Она также пожаловалась, что ее отдыхающие выносят из номеров гостиницы все, что могут.

"Я раньше с таким вообще не встречалась - забирают из номеров все: полотенца, покрывала. В этом году сняли со стен и увезли картины! Я, конечно, сама виновата, привыкла ничего не запирать, доверять, номера не проверять, но такого даже представить не могла", - отметила женщина.

Хозяйка призналась, что за последние годы уровень прибыли стремительно упал.

"Думаю, таких денежных потоков, как пять лет назад, в Крыму никогда уже не будет", - заявила крымчанка.

"Я имею в виду в долларовом эквиваленте. Курс изменился, цены выросли, а наши расценки - нет. Приходится большую часть того, что выручили, обратно вкладывать. В этом году, например, обновили матрасы, наматрасники, кое-что еще по мелочи. Обновляемся, а как по-другому?" - сказала хозяйка гостиницы.

Публикацию прокомментировали в сети:

"Туристы хоть и прижимистые, зато скрепоносные. Хотели в Расею, теперь плачьте, хоть заливайтесь!".

"Вышивайте на полотенцах "Слава Україні". Хр*н кто возьмет".

"А вы думали будет иначе?".

Скриншот поста (twitter.com/CrimeaUA1)

Скриншот поста (twitter.com/CrimeaUA1)

Скриншот комментариев (twitter.com/CrimeaUA1)

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