Вместо туристов: в сети показали свежие фото из Крыма

Фото: pixabay

В море на полуострове очень много медуз

В сети показали свежие фото из оккупированного Российской Федерацией Крыма. Соответствующие снимки были опубликованы на странице "RoksolanaToday&Крым" в Twitter.

Фото: Медузы в Крыму (twitter.com/krimrt)

Как можно увидеть на фото, несмотря на самый разгар сезона, туристов на полуострове практически нет. Зато есть множество медуз.

Фото: Медузы в Крыму (twitter.com/krimrt)

‏"Саки-Евпатория. Медузы есть... Туристы по магазинам пошли... Тут такой шопинг! Все знают", - сказано в подписи к фото.

Скриншот поста (twitter.com/krimrt)

"Евпатория. "Зато воду чистят после немытых, вонючих отдыхаек", - из комментов гостеприимных крымчан", - добавили в сети.

Скриншот поста (twitter.com/krimrt)

Фото: Медузы в Крыму (twitter.com/krimrt)

Кстати, в Крыму заметили колонну военной техники из РФ.

На странице "RoksolanaToday&Крым" отметили, что центр города стоял в пробках из-за колонны техники.

Как сообщалось ранее, пользователи сети возмутились чрезмерному количеству ограждений и заборов на территории аннексированного украинского Севастополя.

Также напомним, в сети показали свежие цены на продукты в оккупированном Крыму.

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