"Шок гардемаринов": в сети показали цены на продукты в Крыму (фото)

Фото: pixabay

Пользователей удивила дороговизна продуктов

В сети показали свежие цены на продукты в оккупированном Крыму. Соответствующие фото были опубликованы на странице RoksolanaToday&Крым в Twitter.

Фото: Цены в Севастополе (twitter.com/KrimRt)

"Севастополь. Шок гардемаринов! Свекла на рынке Чайка дороже помидор и равна персикам! Бо вана не бурячок..." – сказано в подписи к снимкам.

Фотографии ценников на овощах и фруктах были сделаны на рынке "Чайка" в Севастополе и в Феодосии.

Фото: Цены в Феодосии (twitter.com/KrimRt)

Так, килограмм помидоров стоит от 35 до 50 руб. (15-21 грн). За персики нужно будет заплатить 65 руб. (27,5 грн), за свеклу – 75 руб. (38 грн). Кстати, в Феодосии свекла дешевле – там она стоит около 15 грн за килограмм.

Скриншот поста (twitter.com/KrimRt)

Ранее жители Крыма рассказали правду о жизни на полуострове.

Одна из зрительниц достала из сумки флаг Украины, с которым ее сын каждый год ездит на популярный украинский фестиваль "Zaxidfest".

"Приехали ступить на землю, где можно развернуть этот флаг. Потому что у нас нельзя. Про Сенцова мы только в своем кругу говорим. Вообще ничего нигде не слышно", — отметила она.

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