"Нам нужна Украина": жители Крыма рассказали правду о жизни на полуострове (видео)

Коллаж РБК-Украина

Местные жители признались, что им очень тяжело

Жители оккупированного Крыма ждут возвращения в Украину. Об этом рассказали зрители концерта группы "Бумбокс", сообщает "Громадське".

Они также рассказали, что оккупанты полностью игнорируют тему политзаключенного режиссера Олега Сенцова, потому людям приходится узнавать все новости только из украинских СМИ.

"В Крыму спроси про Сенцова — очень мало людей знают его, знают, за что он сидит. Эта информация даже не интересует людей совершенно. Мы венки одели здесь уже, там не оденешь", — рассказывают крымчанки.

Видео: Жители Крыма о возвращении в Украину (youtube.com/Громадське Телебачення)

Одна из зрительниц достала из сумки флаг Украины, с которым ее сын каждый год ездит на популярный украинский фестиваль "Zaxidfest".

"Приехали ступить на землю, где можно развернуть этот флаг. Потому что у нас нельзя. Про Сенцова мы только в своем кругу говорим. Вообще ничего нигде не слышно", — отметила она.

"Мы в Севастополе живем, в Украине. Нам нужна Украина!" — плача сказал гость концерта со слезами на глазах.

"Мы решили приехать, потому что это наше. Мы не боимся! А что мы делаем такого? Это моя боль!" — расплакалась женщина.

Ранее сеть растрогала история врача-патриота, оставшегося в Крыму.

В сети рассказали историю жизни крымского врача-анестезиолога Сергея Дуба, который после оккупации полуострова Россией не предал свои взгляды. После установления незаконной власти в Крыму врач потерял должность и неоднократно привлекался в полицию за мирные велопробеги под украинскими флагами.

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