Социальные страницы
Курсы валют
USD
26.35
Курс доллара
Покупка 25.91
Продажа 26.35
Межбанк ASK 26.26
Межбанк BID 26.23
НБУ 2632.96
Форекс EUR/USD 1.2473
EUR
32.48
Курс евро
Покупка 31.83
Продажа 32.48
Межбанк ASK 30.38
Межбанк BID 30.35
НБУ 3240.64
Форекс EUR/USD 1.2473
RUB
4.64
Курс рубля
Покупка 4.24
Продажа 4.64
НБУ 4.58
Форекс EUR/USD 1.2473
USD
26.35
Курс доллара
Покупка 25.91
Продажа 26.35
Межбанк ASK 26.26
Межбанк BID 26.23
НБУ 2632.96
Форекс EUR/USD 1.2473
EUR
32.48
Курс евро
Покупка 31.83
Продажа 32.48
Межбанк ASK 30.38
Межбанк BID 30.35
НБУ 3240.64
Форекс EUR/USD 1.2473
RUB
4.64
Курс рубля
Покупка 4.24
Продажа 4.64
НБУ 4.58
Форекс EUR/USD 1.2473
News
АПК
Daily
Мнения
Лонгриды
Styler
Интервью

"Высота духа": сеть растрогала история врача-патриота, оставшегося в Крыму (видео)

STYLERLIFE        08.07.2018 - 18:45
Фото: Сергей Дуб (facebook.com/dubcer)
Фото: Сергей Дуб (facebook.com/dubcer)

Заведующий отделением пожертвовал карьерой и дочерью из-за любви к родине

В сети рассказали историю жизни крымского врача-анестезиолога Сергея Дуба, который после оккупации полуострова Россией не предал свои взгляды. После установления незаконной власти в Крыму врач потерял должность и неоднократно привлекался в полицию за мирные велопробеги под украинскими флагами. Об этом рассказывает "Крым. Реалии", передает журналист Александр Тверской в Facebook.

Сергей Дуб работал в Симферополе, возглавлял одно из отделений больницы скорой помощи. Он украсил свой кабинет патриотическими жалюзи в цветах украинского флага, а также национальным орнаментом.

"Когда настала оккупация, то все чувства еще больше обострились, патриотизм возрос", — говорит он.

Из-за политических взглядов у Дуба возникли проблемы с начальством, и из главы отделения его планировали уволить. Остаться при работе он смог только выбрав сомнительную альтернативу — стать рядовым врачом отделения, которое он "построил" своими руками.

Более того, мужчина потерял свою дочь. – "карета" скорой помощи отказалась забрать девушку из-за отсутствия у нее паспорта гражданина РФ. Дочь врача-патриота умерла из-за септического шока, врачи, дававшие клятву Гиппократа не оказали своевременное вмешательство.

"Когда мне сообщили, я как раз административную границу переходил. Она в четыре утра умерла на моих глазах", — вспоминает врач.

Теперь он вместе с женой воспитывает пятилетнюю внучку, которая думает, что у нее две мамы.

Видео: Жизнь в оккупации. История семьи крымского врача, которая не предала Украину и не продалась оккупантам (facebook.com/TverskoyAA)

"Никогда мокшам не понять высоту духа таких людей. И никогда им ее не отнять. Поэтому и бесятся...", "Дай Бог, чтобы его не постигла судьба Балуха...", "Просто нет слов, одни эмоции", - прокомментировали историю в сети.

Скриншот комментариев поста аккаунта facebook.com/TverskoyAA

Напомним, что Сегодня, 8 июля, в 16-й больнице Кривого Рога скончался демобилизованный боец АТО Владимир Близнюк, который ранее объявил о голодовке.

Видео: (video.rbc.ua)

"Мы стали беднее": крымчане рассказали о жизни с оккупантами (видео) "До оккупации рукой подать": украинцам показали пляжи Крыма и материковой Украины (фото)
Теги: Крым, история, патриотизм, жизнь в Крыму
"Патриот и несгибаемый борец": политики скорбят из-за смерти Левка Лукьяненко
Кастрация и пожизненное заключение: в Украине хотят ужесточить наказание за педофилию
В Москве состоялся концерт в поддержку Сенцова (видео)
Хотел откупиться за 50 грн: на трассе Тернополь-Львов поймали пьяного водителя
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь