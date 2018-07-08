"Высота духа": сеть растрогала история врача-патриота, оставшегося в Крыму (видео)

Заведующий отделением пожертвовал карьерой и дочерью из-за любви к родине

В сети рассказали историю жизни крымского врача-анестезиолога Сергея Дуба, который после оккупации полуострова Россией не предал свои взгляды. После установления незаконной власти в Крыму врач потерял должность и неоднократно привлекался в полицию за мирные велопробеги под украинскими флагами. Об этом рассказывает "Крым. Реалии", передает журналист Александр Тверской в Facebook.

Сергей Дуб работал в Симферополе, возглавлял одно из отделений больницы скорой помощи. Он украсил свой кабинет патриотическими жалюзи в цветах украинского флага, а также национальным орнаментом.

"Когда настала оккупация, то все чувства еще больше обострились, патриотизм возрос", — говорит он.

Из-за политических взглядов у Дуба возникли проблемы с начальством, и из главы отделения его планировали уволить. Остаться при работе он смог только выбрав сомнительную альтернативу — стать рядовым врачом отделения, которое он "построил" своими руками.

Более того, мужчина потерял свою дочь. – "карета" скорой помощи отказалась забрать девушку из-за отсутствия у нее паспорта гражданина РФ. Дочь врача-патриота умерла из-за септического шока, врачи, дававшие клятву Гиппократа не оказали своевременное вмешательство.

"Когда мне сообщили, я как раз административную границу переходил. Она в четыре утра умерла на моих глазах", — вспоминает врач.

Теперь он вместе с женой воспитывает пятилетнюю внучку, которая думает, что у нее две мамы.

Видео: Жизнь в оккупации. История семьи крымского врача, которая не предала Украину и не продалась оккупантам (facebook.com/TverskoyAA)

"Никогда мокшам не понять высоту духа таких людей. И никогда им ее не отнять. Поэтому и бесятся...", "Дай Бог, чтобы его не постигла судьба Балуха...", "Просто нет слов, одни эмоции", - прокомментировали историю в сети.

Скриншот комментариев поста аккаунта facebook.com/TverskoyAA

Напомним, что Сегодня, 8 июля, в 16-й больнице Кривого Рога скончался демобилизованный боец АТО Владимир Близнюк, который ранее объявил о голодовке.

Видео: (video.rbc.ua)