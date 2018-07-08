"Висота духу": мережу зворушила історія лікаря-патріота, який залишився в Криму (відео)

Завідувач відділенням пожертвував кар'єрою і дочкою через любов до батьківщини

У мережі розповіли історію життя кримського лікаря-анестезіолога Сергія Дуба, який після окупації півострова Росією не зрадив своїм поглядам. Після встановлення незаконної влади в Криму лікар втратив посаду і неодноразово притягувався в поліцію за мирні велопробіги під українськими прапорами. Про це розповідає "Крим. Реалії", передає журналіст Олександр Тверський у Facebook.

Сергій Дуб працював у Сімферополі, очолював одне з відділень лікарні швидкої допомоги. Він прикрасив свій кабінет патріотичними жалюзі в кольорах українського прапора, а також національним орнаментом.

"Коли настала окупація, то всі почуття ще більше загострилися, патріотизм зріс", — говорить він.

Через політичні погляди у Дуба виникли проблеми з начальством, і з голови відділення його планували звільнити. Залишитися при роботі він зміг тільки вибравши сумнівну альтернативу — стати рядовим лікарем відділення, яке він "побудував" своїми руками.

Більш того, чоловік втратив свою дочку. – "карета" швидкої допомоги відмовилася забрати дівчину через відсутнстьі у неї паспорта громадянина РФ. Дочка лікаря-патріота померла через септичний шок, лікарі, які давали клятву Гіппократа не надали своєчасне втручання.

"Коли мені повідомили, я як раз адміністративний кордон переходив. Вона в чотири ранку померла на моїх очах", — згадує лікар.

Тепер він разом з дружиною виховує п'ятирічну внучку, яка думає, що у неї дві мами.

Відео: Життя в окупації. Історія сім'ї кримського лікаря, яка не зрадила Україну і не продалася окупантам (facebook.com/TverskoyAA)

"Ніколи мокшам не зрозуміти висоту духа таких людей. І ніколи їм її не відняти. Тому й казяться...", "Дай Бог, щоб його не спіткала доля Балуха...", "Просто немає слів, одні емоції", - прокоментували історію в мережі.

Скріншот коментарів поста облікового запису facebook.com/TverskoyAA

Нагадаємо, що Сьогодні, 8 липня, о 16-й лікарні Кривого Рогу помер демобілізований боєць АТО Володимир Близнюк, який раніше оголосив про голодування.

Відео: (video.rbc.ua)