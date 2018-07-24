"Нам потрібна Україна": жителі Криму розповіли правду про життя на півострові (відео)

Колаж РБК-Україна

Місцеві жителі зізналися, що їм дуже важко

Жителі окупованого Криму чекають повернення в Україну. Про це розповіли глядачі концерту гурту "Бумбокс", повідомляє "Громадське".

Вони також розповіли, що окупанти повністю ігнорують тему політв'язня режисера Олега Сенцова, тому людям доводиться дізнаватися про всі новини тільки з українських ЗМІ.

"У Криму запитай про Сенцова - дуже мало людей знають його, знають, за що він сидить. Ця інформація навіть не цікавить людей абсолютно. Ми вінки одягли тут вже, там не одягнеш", - розповідають кримчанки.

Відео: Жителі Криму про повернення в Україну (youtube.com/Громадське Телебачення)

Одна з глядачок дістала з сумки прапор України, з яким її син щороку їздить на популярний український фестиваль "Zaxidfest".

"Приїхали ступити на землю, де можна розгорнути цей прапор. Тому що у нас не можна. Про Сенцова ми тільки в своєму колі говоримо. Взагалі нічого ніде не чути", - зазначила вона.

"Ми в Севастополі живемо, в Україні. Нам потрібна Україна!" - плачучи сказав гість концерту зі сльозами на очах.

"Ми вирішили приїхати, тому що це наше. Ми не боїмося! А що ми робимо такого? Це моя біль!" - розплакалась жінка.

Раніше мережу зворушила історія лікаря-патріота, що залишився в Криму.

У мережі розповіли історію життя кримського лікаря-анестезіолога Сергія Дуба, який після окупації півострова Росією не зрадив свої погляди. Після встановлення незаконної влади в Криму лікар втратив посаду і неодноразово притягувався до поліції за мирні велопробіги під українськими прапорами.

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