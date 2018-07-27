"Шок гардемаринів": в мережі показали ціни на продукти в Криму (фото)

Фото: pixabay

Користувачів здивувала дорожнеча продуктів

У мережі показали свіжі ціни на продукти в окупованому Криму. Відповідні фото були опубліковані на сторінці RoksolanaToday & Крим в Twitter.

Фото: Ціни в Севастополі (twitter.com/KrimRt)

"Севастополь. Шок гардемаринів! Буряк на ринку Чайка дорожче помідор і дорівнює персикам! Бо вана не бурячок..." - сказано в підписі до знімків.

Фотографії цінників на овочах і фруктах були зроблені на ринку "Чайка" в Севастополі і в Феодосії.

Фото: Ціни в Феодосії (twitter.com/KrimRt)

Так, кілограм помідорів коштує від 35 до 50 руб. (15-21 грн). За персики потрібно буде заплатити 65 руб. (27,5 грн), за буряк - 75 руб. (38 грн). До речі, в Феодосії буряк дешевше - там вона коштує близько 15 грн за кілограм.

Скріншот поста (twitter.com/KrimRt)

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