"Гуляю в вольере": украинцам показали особенности "русского мира" в Крыму (фото)

Крым (Коллаж РБК-Украина)

Оккупанты в Крыму отличились новой "идеей"

Пользователи сети возмутились чрезмерному количеству ограждений и заборов на территории аннексированного украинского Севастополя. Соответствующие фото опубликовал блогер RoksolanaToday&Крым на своей странице в Twiter.

"Севастополь. Что-то традиции родной гавани не милы гардемаринам", подчеркнул он.

Также блогер опубликовал письмо Анны Полуниной, которая возмущается тому, что в Крыму заборы и ограждения "растут как на дрожжах".

"Чего вдруг с появлением РФ начали перекрывать общедоступные места в центре города? Уважаемые Севастопольцы, неужели вам приятно наблюдать эту картину, гуляя по Приморскому бульвару? Все перекрыто железным забором, от увиденного у меня остался неприятный осадок…такое впечатление, что гуляю в вольере", - сказала девушка.

Фото: прогулка по оккупированному Крыму разочаровала девушку (twitter.com/KrimRt)

Кстати, в сети показали свежие цены на продукты в оккупированном Крыму. Соответствующие фото были опубликованы на странице RoksolanaToday&Крым в Twitter.

Как сообщалось ранее, российские туристы жалуются на условия отдыха в оккупированном Крыму. Пропагандистка из РФ Ульяна Скойбеда рассказала одному из росСМИ, что на полуострове высокие цены, а сервис и инфраструктура оставляют желать лучшего.

Также напомним, российский музыкант и лидер группы "Машина времени" Андрей Макаревич объяснил свои слова о том, что Россия должна была купить Крым. Об этом он сказал в комментарии российскому РБК.

Возле посольства России активисты требовали расследовать дела похищенных граждан Украины в Крыму (video.rbc.ua)