"Припахивает унитазом": россияне пожаловались на отдых в оккупированном Крыму (фото)

Фото: pixabay

Туристам не нравятся условия на курортах

Российские туристы жалуются на условия отдыха в оккупированном Крыму. Пропагандистка из РФ Ульяна Скойбеда рассказала kp.ru, что на полуострове высокие цены, а сервис и инфраструктура оставляют желать лучшего.

Женщина рассказала, что отдых в Саках, в "не самом популярном регионе Крыма", обойдется в 120 тыс. руб. При этом отпуск в Турции, где все включено, будет стоить 66 тыс.

"Дорога из Москвы на полуостров стоит 25 тысяч рублей, причем как на самолете (билет – 5-6 тысяч рублей на человека без багажа, плюс аэроэкспресс, плюс такси), так и на машине (две ночевки в гостиницах, бензин, платные участки, продуктовая корзина с собой, еда в кафе; удешевить можно, только если гнать без сна или вести по очереди). 50 тысяч, как одна копеечка, в обе стороны. 70 + 50 тысяч рублей за неделю в Крыму против 66 тысяч в Турции – удар по патриотизму посильнее детского горшка", – написала она.

Фото: Отдых в Крыму (crimea.kp.ru)

Скойбеда отметила, что на полуострове проблемы с мобильным интернетом и банками, а также пожаловалась, что отдыхающих часто обманывают.

"По аллеям переваливаются толстые женщины в белых банных халатах (впечатление – шок, я никогда не видела в общественных местах людей в белье), с Сакского озера припахивает унитазом. М-да…" – поделилась впечатлениями женщина.

"Я с трудом выбила из своего хваленого санатория документы на проживание, пришлось уже доставать удостоверение, и все равно кассовых чеков мне не дали, как будто время в Крыму – на пару десятилетий назад", – добавила она.

Фото: Отдых в Крыму (crimea.kp.ru)

Ранее в сети показали грустные фото курортов в Крыму.

Как отмечает блогер, на большинстве популярных пляжей наплыва туристов не наблюдается. Основной контингент составляют местные жители. А в оккупированном Крыму сейчас самый разгар сезона и очень жарко.

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