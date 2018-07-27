"Припахує унітазом": росіяни поскаржилися на відпочинок в окупованому Криму (фото)

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Туристам не подобаються умови на курортах

Російські туристи скаржаться на умови відпочинку в окупованому Криму. Пропагандистка з РФ Уляна Скойбеда розповіла kp.ru, що на півострові високі ціни, а сервіс і інфраструктура залишають бажати кращого.

Жінка розповіла, що відпочинок в Саках, в «не найпопулярнішому регіоні Криму", обійдеться в 120 тис. Руб. При цьому відпустка в Туреччині, де все включено, буде коштувати 66 тис.

"Дорога з Москви на півострів коштує 25 тисяч рублів, причому як на літаку (квиток - 5-6 тисяч рублів на людину без багажу, плюс Аероекспрес, плюс таксі), так і на машині (дві ночівлі в готелях, бензин, платні ділянки, продуктовий кошик з собою, їжа в кафе; здешевити можна, тільки якщо гнати без сну або вести по черзі). 50 тисяч, як одна копієчка, в обидві сторони. 70 + 50 тисяч рублів за тиждень в Криму проти 66 тисяч в Туреччині - удар по патріотизму сильніше дитячого горщика", - написала вона.

Фото: Відпочинок в Криму (crimea.kp.ru)

Скойбеда зазначила, що на півострові проблеми з мобільним інтернетом і банками, а також поскаржилася, що відпочиваючих часто обманюють.

"По алеях перевалюються товсті жінки в білих банних халатах (враження - шок, я ніколи не бачила в громадських місцях людей в білизні), з Сакського озера пріпахівает унітазом. М-да..." - поділилася враженнями жінка.

"Я з трудом вибила зі свого хваленого санаторію документи на проживання, довелося вже діставати посвідчення, і все одно касових чеків мені не дали, як ніби час в Криму - на пару десятиліть назад", - додала вона.

Фото: Відпочинок в Криму (crimea.kp.ru)

Раніше в мережі показали сумні фото курортів в Криму.

Як зазначає блогер, на більшості популярних пляжів напливу туристів не спостерігається. Основний контингент складають місцеві жителі. А в окупованому Криму зараз самий розпал сезону і дуже жарко.

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