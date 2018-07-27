"Идем на рекорды" в сети показали грустные фото курортов в Крыму

STYLER LIFE 27.07.2018 - 14:39
Фото: Крымский пляж (twitter.com/krimrt) Фото: Крымский пляж (twitter.com/krimrt)

Блогер показал фото бывшего Казантипа

На большинстве популярных пляжей в оккупированном Крыму отсутствуют туристы. Свежие фотографии курортов опубликовали в Twitter-акаунте "RoksolanaToday&Крым"

Как отмечает блогер, на большинстве популярных пляже наплыва туристов не наблюдается. Основной контингент составляют местные жители. А в оккупированном Крыму сейчас самый разгар сезона и очень жарко.

"Штормовое, Саки. Идем на рекорды", - пишет блогер.

&quot;Идем на рекорды&quot; в сети показали грустные фото курортов в Крыму

Скриншот фото (twitter.com/krimrt)

"Заозерное, Евпатория. Хотите - туристов считайте. Хотите - не считайте...", - сообщается в аккаунте.

&quot;Идем на рекорды&quot; в сети показали грустные фото курортов в Крыму

Скриншот фото (twitter.com/krimrt)

"Поповка, бывший Казантип. Да, в августе ожидаем те же мероприятия, что в июне и июле!", - отвечает блогер.&quot;Идем на рекорды&quot; в сети показали грустные фото курортов в Крыму

Скриншот фото (twitter.com/krimrt)

"Судак. Солнечная долина. Уже и август скоро", - так подписаны фотографии с пляже Судака, где видно, что хоть немного отдыхающих присутствует на пляже.

&quot;Идем на рекорды&quot; в сети показали грустные фото курортов в Крыму

Скриншот фото (twitter.com/krimrt)

В Партените дела обстоят не лучше. При этом в поселке перекрывают доступ на пустые пляжи и в парки, мотивируя это "террористической безопасностью", что вызывает возмущение местных жителей.

&quot;Идем на рекорды&quot; в сети показали грустные фото курортов в Крыму

Скриншот фото (twitter.com/krimrt)

На пляжах Тарханкута практически нет людей. Хотя там очень красиво.

&quot;Идем на рекорды&quot; в сети показали грустные фото курортов в Крыму

Скриншот фото (twitter.com/krimrt)

И еще немного фотографий с пустынными пляжами популярных курортов в оккупированном Крыму.

&quot;Идем на рекорды&quot; в сети показали грустные фото курортов в Крыму
&quot;Идем на рекорды&quot; в сети показали грустные фото курортов в Крыму
&quot;Идем на рекорды&quot; в сети показали грустные фото курортов в Крыму
&quot;Идем на рекорды&quot; в сети показали грустные фото курортов в Крыму
&quot;Идем на рекорды&quot; в сети показали грустные фото курортов в Крыму
&quot;Идем на рекорды&quot; в сети показали грустные фото курортов в Крыму
 

Скриншот фото (twitter.com/krimrt)

Кстати, в сети высмеяли нелепое вранье оккупантов о Крыме.

А ранее мы писали о том, что жители полуострова жалуются на отдыхающих россиян.

Граждане России, приезжающие на отдых в оккупированный Крым, практически не тратят на полуострове денег. Об этом рассказали люди, проживающие на полуострове.

"Они хотят жилье дешевле, но, чтобы все было. Так не бывает, объясняю им. Да, потому что у них есть машины, они тащат с собой продукты. Одни мешок картошки привезли, для детей берут крупы, каши. Копченую колбасу, консервы", - рассказал местный житель.

Видео: STYLER.rbc.ua

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Теги:  пляж,  Крым