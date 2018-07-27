"Йдемо на рекорди" в мережі показали сумні фото курортів в Криму

Фото: Кримський пляж (twitter.com/krimrt)

Блогер показав фото колишнього Казантипу

На більшості популярних пляжів в окупованому Криму відсутні туристи. Свіжі фотографії курортів опублікували в Twitter-акаунті "RoksolanaToday&Крим"

Як зазначає блогер, на більшості популярних пляжів напливу туристів не спостерігається. Основний контингент складають місцеві жителі. А в окупованому Криму зараз самий розпал сезону і дуже жарко.

"Штормове, Саки. Йдемо на рекорди", - пише блогер.

Скріншот фото (twitter.com/krimrt)

"Заозерне, Євпаторія. Хочете - туристів рахуйте. Хочете - не рахуйте...", - повідомляється в акаунті.

Скріншот фото (twitter.com/krimrt)

"Поповка, колишній Казантип. Так, у серпні очікуємо ті ж заходи, що в червні і липні!", - відповідає блогер.

Скріншот фото (twitter.com/krimrt)

"Судак. Сонячна долина. Вже і серпень скоро", - так підписані фотографії з пляжів Судака, де видно, що хоч трохи відпочиваючих присутні на пляжі.

Скріншот фото (twitter.com/krimrt)

У Партеніті справи йдуть не краще. При цьому в селищі перекривають доступ на порожні пляжі й у парки, мотивуючи це "терористичної безпекою", що викликає обурення місцевих жителів.

Скріншот фото (twitter.com/krimrt)

На пляжах Тарханкута практично немає людей. Хоча там дуже красиво.

Скріншот фото (twitter.com/krimrt)

І ще трохи фотографій з пустельними пляжами популярних курортів в окупованому Криму.

Скріншот фото (twitter.com/krimrt)

До речі, у мережі висміяли безглузду брехню окупантів про Крим.

А раніше ми писали про те, що жителі півострова скаржаться на відпочиваючих росіян.

Громадяни Росії, які приїжджають на відпочинок в окупований Крим, практично не витрачають на півострові грошей. Про це розповіли люди, що проживають на півострові.

"Вони хочуть житло дешевше, але, щоб все було. Так не буває, пояснюю їм. Так, тому що у них є машини, вони тягнуть з собою продукти. Одні мішок картоплі привезли, для дітей беруть крупи, каші. Копчену ковбасу, консерви", - розповів місцевий житель.

Відео: STYLER.rbc.ua